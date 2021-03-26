Париж, , 17:20 — REGNUM Высший орган здравоохранения Франции (HAS) расширил список медицинских специалистов, которые могут делать прививки против COVID-19, об этом стало известно после публикации 26 марта заключения HAS, официально одобренного правительством.

Данное решение вступит в силу с апреля и позволит вакцинировать от COVID-19 разным категориям медицинских работников: фармацевтам, медсестрам, акушерам, ветеринарам, стоматологам, специалистам по электрорадиологии, лаборантам и некоторым студентам-медикам — суммарно около 252 тыс. специалистов.

Ветеринары не смогут проводить вакцинацию населения в служебных помещениях ветклиник — только в центрах вакцинации, а стоматологи смогут делать это как в своих кабинетах, так и в центрах вакцинации.

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