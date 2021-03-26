Москва, , 17:29 — REGNUM Рост долговой нагрузки граждан России до рекордной отметки в 11,7% вряд ли приведет к резкому снижению потребительского спроса. Такой прогноз в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сделал экономист Сергей Хестанов.

По мнению эксперта, последствия от роста долговой нагрузки должны быть растянуты на длительном временном промежутке. Поэтому ждать того, что это обстоятельство резко снизит спрос, не стоит.

«Мне кажется, что дальнейший рост долговой нагрузки замедлится. Соответственно кредитование, как фактор роста потребительской активности, со временем будет терять свое значение. Но процессы эти довольно медленные. Скорость их развития не настолько велика, чтобы вызвать немедленную реакцию», — отметил собеседник ИА REGNUM.

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