Владимир, , 17:19 — REGNUM Во Владимирской области 26 марта подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Всего в области был зарегистрирован 29 тыс. 641 носитель вируса. После выздоровления были выписаны 26 тыс. 717 пациентов, в том числе 73 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 990 человек.