Киев, , 17:19 — REGNUM На Украине вводят штрафы за изображение государства без «временно оккупированных территорий».

Соответствующий законопроект получил одобрение профильного комитета парламента, сообщает 26 марта аппарат Верховной рады.

Как говорится в документ, речь идет об изображениях в печатной продукции, на сувенирах, картах, схемах, в рекламе и т.д. Штрафовать предполагается за распространение изображения очертаний территории Украины или карты Украины без «временно оккупированных территорий». В Раде предлагают достаточно внушительные штрафы за такое нарушение — от 5 тысяч до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от 85 тыс. до 170 тысяч гривен (примерно от 3 до 6 тыс. долларов).

Дата рассмотрения законопроекта в сессионном зале пока не определена.

ИА REGNUM напоминает, что в марта народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович опубликовал в социальных сетях карту Украины без Крыма, с ЛНР и ДНР. СБУ начала расследование по этому делу, результаты его пока не оглашались.