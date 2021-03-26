Асбест, Свердловская область, , 17:31 — REGNUM Прокуратура решила провести проверку по факту побега макаки с выставки животных в Асбесте (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Согласно публикациям в СМИ, обезьяна сбежала с выставки «Мир обезьян и змей» в одном из ТЦ Асбеста. Звери находились в клетках в торговом центре, но одна из макак сбежала и питалась добытыми в магазинах продуктами.

В прокуратуре отметили, что с 1 января 2020 года осуществление деятельности, основной целью которой является предоставление посетителям контакта с животными, не дозволяется. По результатам проверки будет выявлено, соблюдалось ли ветеринарное, санитарное законодательство, а также законодательство при использовании животных в культурно-зрелищных целях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Москвы из машины фермеров сбежал бык.

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