Санкт-Петербург, , 17:32 — REGNUM На территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» построят новый Инновационный центр (ИЦ) для размещения резидентов ОЭЗ, их научно-исследовательских подразделений, офисных и производственных помещений. Одним из арендаторов станет дочерняя структура Газпрома. В строительство центра, а также в развитие дополнительного участка ОЭЗ будет вложено в сумме около 2 млрд рублей, сообщили 26 марта в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Инновационный центр появится рядом с Центром трансфера технологий (ЦТТ) на площадке «Новоорловская». Площадь ИЦ составит 18,7 тыс. кв. метров, плюс производственные (12 тыс. кв. м) и офисные (6 тыс. кв. м) площади. Срок выполнения работ по договору — 22 января 2022 года. Цена договора — 931 млн рублей. Генподрядчиком строительства ИЦ выбрано ООО «СУАР-Групп».

Кроме того, заключен договор на строительство инженерной, таможенной, дорожной инфраструктуры ОЭЗ «Санкт-Петербург». В его рамках предусмотрено строительство автомобильных дорог, систем водоснабжения и водоотведения, тепловых сетей, тепловых пунктов, внутриплощадочных сетей связи и здания КПП. Срок выполнения работ — 16 февраля 2022 года. Цена договора — 924,3 млн рублей. Генеральный подрядчик — АО «МегаМейд».

"ОЭЗ в Санкт-Петербурге уже давно зарекомендовала себя в качестве одного из самых успешных и эффективных инструментов по привлечению инвестиций. Исходя из показателей эффективности действующих площадок, было принято решение о расширении территории для привлечения новых инвесторов», — пояснил необходимость новых проектов председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик.

Как рассказала гендиректор АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева, якорным арендатором нового Инновационного центра станет компания ООО «Газпромнефть — Промышленные инновации» (дочерняя структура ПАО «Газпром нефть»). Что же касается развития дополнительного земельного участка, по предварительным оценкам, на него может быть привлечено до 18 резидентов, а общий объем инвестиций может достигать 10 млрд рублей. Об ОЭЗ «Санкт-Петербург»

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