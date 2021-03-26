Липецк, , 17:17 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 26 марта.

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Всего в регионе скончались 510 человек.

Выписаны после выздоровления были 23 тыс. 787 человек.

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