Ново-Огарево, Московская область, , 17:16 — REGNUM И для планеты в целом, и для России в частности исследования космоса очень важны, заявил 26 марта президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

По словам Путина, порой можно услышать, что исследование космоса не так уж важно, например, исследование Венеры. Но на самом деле, отмечает глава государства, это не так, поскольку «для жителей нашей планеты, и для России, имеет практическое значение изучение тех процессов, которые происходят во вселенной».

Владимир Путин «И с этим связано очень много других прикладных исследований и возможных открытий, которые можно применять в текущей работе».

Он поддержал Николая Ткачева, инженера-конструктора НПО им. Лавочкина, работающего над проектом орбитальных и спускаемых аппаратах для исследования грунта на Венере и выступавшего на заседании.

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