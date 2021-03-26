Липецк, , 17:16 — REGNUM В Липецкой области 26 марта подтверждено 89 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 27 тыс. 173 положительных результата исследований.

За весь период наблюдения 23 тыс. 787 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 104 — за последние сутки. 510 человек скончались.

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