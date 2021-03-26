Варшава, , 17:15 — REGNUM До конца текущего года представители туристических комплексов Польши получат помощь из государственного бюджета в размере 672 млн злотых (171 млн долларов США). Об этом сообщил 26 марта заместитель министра развития, труда и технологий Польши Анджей Гут-Мостовой в эфире Polskie Radio 24.

«Туристическая отрасль одна из тех, которые наиболее пострадали из-за пандемии. В стране туризм был фактически под запретом, закрыты границы, отели, спортивные объекты. Поэтому в правительстве приняли решение дополнительно помочь отрасли за счет государственных инвестиций», — заявил чиновник.

По его словам, представители туристических объектов смогут до конца второго квартала текущего года подавать заявки на получение дополнительной финансовой помощи в местные органы власти, которые по своему решению будут одобрять либо не одобрять заявки и выделять полученные из Варшавы средства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше официально объявили третью волну пандемии. В республике введены санитарные ограничения, которые действуют с 20 марта. Помимо полного перевода всех школ на дистанционное обучение, в Польше прекратили работу отели, магазины в торговых центрах (за исключением продуктовых), места проведения досуга — кино, театры, музеи, а также бассейны и спортивные объекты.