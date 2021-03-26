Москва, 26 марта 2021, 17:10 — REGNUM В пятницу, 26 марта, в Театральном институте им. Бориса Щукина состоялась пресс-конференция, посвященная старту Всероссийского проекта «Школьная классика». Там же было подписано соглашение о сотрудничестве между главным театральным институтом страны и «Российским движением школьников» для совместной реализации проекта, целью которого является развитие школьных театров России.
О целях и задачах проекта, о механике организации и реализации проекта «Школьная классика» на территории субъектов Российской Федерации, а также о концепции взаимодействия организаций до 2024 года рассказали: ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист Российской Федерации, Евгений Князев, исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева, сопредседатель Фонда поддержки культурных инициатив «За искусство», Член комиссии по вопросам развития Культуры и сохранению духовного наследия Общественной Палаты Российской Федерации Татьяна Дмитриева, заслуженный артист России Александр Олешко и ученица 9 класса школы №1231 им. В.Д.Поленова, активист Российского движения школьников, участница школьного театра «Вдохновение» Софья Попова.
На пресс-конференции исполнительный директор РДШ представила итоги опроса, проведенного РДШ перед запуском нового проекта. В нем приняло участие более 9 тысяч школьников и педагогов Российской Федерации.
Руководитель РДШ также объяснила, что участниками проекта смогут стать общеобразовательные организации, где есть театральный кружок или студия. Конкурс будет включать в себя два уровня подготовленности: «базовый» и «продвинутый», а также для пяти возрастных категорий для школьников, и отдельный трек «Профи» для педагогов.
Ректор Театрального института им. Б Щукина, народный артист Российской Федерации Евгений Князев рассказал, что для реализации совместного с РДШ проекта «Школьная классика» театральный институт готов использовать свои организационный и методологический ресурсы, преподавательско-профессорский потенциал, а также взять на себя ответственность по реализации долгосрочного проекта по развитию любительского театрального искусства среди школьников России.
Участники пресс-конференции говорили и о практической пользе нового проекта. По словам сопредседателя Фонда поддержки культурных инициатив «За искусство» Татьяны Дмитриевой в любой программе дополнительного образования в России доминантными являются такие понятия как духовность, нравственность, честь, достоинство, благородство, порядочность, патриотизм, сохранение традиционной народной культуры.
Московская девятиклассница и активистка РДШ считает, что развивать различные театральные объединения важно потому, что это помогает школьникам раскрыть свои таланты, снять зажимы и раскрепостится.
Заслуженный артист России и театральный педагог Александр Олешко подытожил пресс-конференцию, подчеркнув, что Театральный институт имени Бориса Щукина имеет колоссальный опыт подготовки молодежи к взрослой жизни.
- По словам организаторов, конкурс «Школьная классика» позволит выбрать школы, для которых командой профессионалов театрального института будет разработан и реализован проект создания или развития театральной студии, включая создание кадровых, методических, организационных и материально-технических условий.
- Для участия необходимо будет оформить заявку на сайте проекта. Регистрация на конкурс будет доступна с 8 апреля.