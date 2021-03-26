Москва, , 17:10 — REGNUM В пятницу, 26 марта, в Театральном институте им. Бориса Щукина состоялась пресс-конференция, посвященная старту Всероссийского проекта «Школьная классика». Там же было подписано соглашение о сотрудничестве между главным театральным институтом страны и «Российским движением школьников» для совместной реализации проекта, целью которого является развитие школьных театров России.

О целях и задачах проекта, о механике организации и реализации проекта «Школьная классика» на территории субъектов Российской Федерации, а также о концепции взаимодействия организаций до 2024 года рассказали: ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист Российской Федерации, Евгений Князев, исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева, сопредседатель Фонда поддержки культурных инициатив «За искусство», Член комиссии по вопросам развития Культуры и сохранению духовного наследия Общественной Палаты Российской Федерации Татьяна Дмитриева, заслуженный артист России Александр Олешко и ученица 9 класса школы №1231 им. В.Д.Поленова, активист Российского движения школьников, участница школьного театра «Вдохновение» Софья Попова.

На пресс-конференции исполнительный директор РДШ представила итоги опроса, проведенного РДШ перед запуском нового проекта. В нем приняло участие более 9 тысяч школьников и педагогов Российской Федерации.

«По итогам нашего опроса 96% педагогов выразили необходимость в создании театрального кружка или студии в своей общеобразовательной организации. Также для педагогов важно пройти курсы повышения квалификации в очном или онлайн форматах без отрыва от трудовой деятельности. Большинство опрошенных высказали заинтересованность в занятиях театральной деятельностью. Несмотря на то, что более 90% из них уже посещают дополнительные кружки и секции, — рассказала Ирина Плещева, — Мы считаем, что театральные студии могут стать не просто местом досуга обучающихся, но инструментом, позволяющим максимально полно раскрыть творческий потенциал обучающегося, поскольку театральное искусство, являясь синтетическим видом искусства, напрямую связано музыкой, танцем, изобразительным искусством, художественным словом, цирковым искусством и пластикой».

Руководитель РДШ также объяснила, что участниками проекта смогут стать общеобразовательные организации, где есть театральный кружок или студия. Конкурс будет включать в себя два уровня подготовленности: «базовый» и «продвинутый», а также для пяти возрастных категорий для школьников, и отдельный трек «Профи» для педагогов.

Ректор Театрального института им. Б Щукина, народный артист Российской Федерации Евгений Князев рассказал, что для реализации совместного с РДШ проекта «Школьная классика» театральный институт готов использовать свои организационный и методологический ресурсы, преподавательско-профессорский потенциал, а также взять на себя ответственность по реализации долгосрочного проекта по развитию любительского театрального искусства среди школьников России.

«Мы планируем уже в апреле начать выездные семинары наших педагогов для школьных театральных коллективов, которые пройдут во всех 8 федеральных округах. Итогом нашей совместной работы с РДШ в этом году станет Всероссийский фестиваль театрального искусства, в структуре которого в определенных временных рамках возможно проведение конкурсов, смотров, семинаров, круглых столов, мастер-классов, различных акций культурно-творческой направленности, перформансов, творческих профильных смен в детских оздоровительно-образовательных лагерях во время организации летнего отдыха. А отправной точкой этого Всероссийского фестиваля может стать реализации мероприятие, которое мы планируем провести в г. Пскове в начале июня 2021 года», — анонсировал события проекта Евгений Князев.

Участники пресс-конференции говорили и о практической пользе нового проекта. По словам сопредседателя Фонда поддержки культурных инициатив «За искусство» Татьяны Дмитриевой в любой программе дополнительного образования в России доминантными являются такие понятия как духовность, нравственность, честь, достоинство, благородство, порядочность, патриотизм, сохранение традиционной народной культуры.

«Театр, как известно, это явление социальное. Поэтому, особенно органично то, что Общественная Палата Российской Федерации является партнером проекта, направленного не только на популяризацию классических основ русского театрального дела и стратегический поиск одаренных детей, но и на воспитание. — пояснила член комиссии по вопросам развития Культуры и сохранению духовного наследия Общественной Палаты Российской Федерации Татьяна Дмитриева, — Воспитание необходимо потому, что является одним из важнейших средств обеспечения существо­вания и преемственности общества. Когда строится система координат, в которой происходит процесс взаимной интеграции профессионального театрального экспертного сообщества и главного школьного движения страны, это определённо очень важное общественное явление, которое необходимо поддерживать и поощрять».

Московская девятиклассница и активистка РДШ считает, что развивать различные театральные объединения важно потому, что это помогает школьникам раскрыть свои таланты, снять зажимы и раскрепостится.

«Лично мне школьный театр помог справится с волнением на сцене и в значительной мере развил креативность. И хоть окончательно я с профессией ещё не определилась, я уверена, что ораторские и коммуникационные навыки обязательно мне пригодятся!» — сказала ученица школы №1231 им. В.Д. Поленова Софья Попова.

Заслуженный артист России и театральный педагог Александр Олешко подытожил пресс-конференцию, подчеркнув, что Театральный институт имени Бориса Щукина имеет колоссальный опыт подготовки молодежи к взрослой жизни.

«Как сказал Густав Малер, традиция — это не поклонение пеплу, это — передача огня! Так много лет нам говорят, мол, отпустите детей, пусть они делают, что хотят… Ни в коем случае не отпускайте детей! Как можно раньше объясните, что такое хорошо, а что такое плохо. И этот проект нужен именно для того, чтобы человек как можно раньше понял, что нужно работать, работать над собой в первую очередь», — отметил Александр Олешко.