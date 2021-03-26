Москва, , 17:10 — REGNUM Рост долговой нагрузки населения России до рекордной отметки в 11,7% не связан с падением доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

По его мнению, данное обстоятельство является, скорее, закономерным развитием процесса кредитования. Постепенно граждане России увеличивали объем взятых кредитов и подошли к тому уровню долговой нагрузки.

«Долговая нагрузка растет по двум причинам: рост объема долга и снижение доходов. Пандемия привела к тому, что многие категории граждан столкнулись с сокращением расходов, но долговая нагрузка — это долгосрочный тренд, который сформировался задолго до пандемии и некоторое время еще будет наверное продолжаться», — заявил собеседник ИА REGNUM.

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