Москва, , 17:07 — REGNUM Последствия запрета на использование биткоина могут быть серьезными — большинство инвесторов рискуют потерять денежные средства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 марта заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко, комментируя соответствующую версию американского миллиардера Рэя Далио.

«Ограничение на создание криптовалют может быть введено, если государство захочет выпустить свою цифровую валюту, как, например, сейчас происходит в Индии, — сказала Левашенко. — Однако не стоит забывать, что криптовалюты охватывают значительную долю рынка финансовых активов. В сентябре 2020 года капитализация рынка виртуальных валют составила более 346 миллиардов долларов США. Повышается и доверие со стороны инвесторов. Соответственно, последствия запрета могут быть серьезными: большинство инвесторов может потерять денежные средства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Левашенко оценила вероятность запрета биткоина.

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