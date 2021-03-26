Челябинск, 26 марта, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Ветераны получат возможность посетить 9 мая торжественное построение войск в Челябинске. Этого не исключает губернатор региона Алексей Текслер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ветеран

Он отметил, что возможность их приглашения можно будет рассмотреть. «Естественно, если они будут вакцинированы и ничего не будет угрожать их жизни и здоровью», — сказал глава Южного Урала.

Как сообщало ИА REGNUM, 76-летие Победы в Челябинске могут отметить полноценно. Запланированы парад, салют, прохождение техники и пролёт самолётов.