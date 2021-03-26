Москва, , 17:02 — REGNUM Криптовалюты на сегодняшний день стали вполне рабочим и законным платежным инструментом, риски которого минимизированы со стороны государств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 марта заявила руководитель российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко, комментируя версию о том, что биткоин может быть запрещен.

«Криптовалюты вызывают множество рисков. Например, риск отмывания денежных средств или уклонения от уплаты налогов. Тем не менее большинство стран сегодня внедрили стандарты ФАТФ, обязав криптобиржи и криптообменники вести отчетность, что повысило прослеживаемость транзакций и снизило риски сокрытия средств или преступлений, — сказала Левашенко. — Поэтому криптовалюты — вполне рабочий и законный платежный инструмент, риски которого минимизированы со стороны государств. В связи с этим вероятность запрета биткоина низкая».

Также она отметила, что государства зачастую получают доходы от налогообложения использования криптовалют.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о возможном запрете биткоина высказался экономист Константин Ордов.

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