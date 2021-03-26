Мумбаи, Индия, , 17:15 — REGNUM Количество погибших в результате пожара в больнице для заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в индийском городе Мумбаи увеличилось до десяти человек. Об этом 26 марта сообщает CNN.

Напомним, что при этом при пожаре из медучреждения были эвакуированы в общей сложности 76 пациентов, включая семь человек, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В настоящее время все они находятся на госпитализации в другой больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, больница для заразившихся коронавирусной инфекции расположена на третьем этаже торгового центра, а очаг возгорания находился на первом этаже. Пожару присвоили третью категорию сложности. Вместе с тем, на данный момент причина пожара не установлена, ведется расследование произошедшего.

Ранее стало известно, что при пожаре в больнице для пациентов с коронавирусной инфекции в индийском Мумбаи погибли шесть человек.