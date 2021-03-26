Малоярославецкий район, Калужская область, 26 марта, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В Калужской области на 46 га расширили границы особо охраняемой природной территории «Лесной массив «Бунина гора» в рамках проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология». Об этом 26 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области с сайта «Заповедная Россия» Памятник природы «Бунина гора».

Памятник природы «Бунина гора» расположен в пойме реки Лужи вблизи города Малоярославца. Особую ценность в лесном массиве имеют пойменные дубово-липовые леса. Самым старым дубам около 300 лет, а липам — два века. В этих местах встречаются 273 вида сосудистых растений, 33 вида мохообразных, 65 видов птиц и 22 вида млекопитающих. В Красную книгу Калужской области занесены осока колючковатая, борец (аконит) северный, клинтух и хохлатая синица. Здесь также растет включенный в Красную книгу мхов Европы дикранум зеленый.

Современное состояние памятника природы удовлетворительное. Однако в его границах обнаружены очаги вредителей и болезней леса. Поэтому в 2021 году здесь будут проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, в первую очередь — уборка неликвидной древесины.