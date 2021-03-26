Варшава, , 16:59 — REGNUM 25 марта президент Польши Анджей Дуда провел переговоры с послом США в республике Джорджет Мосбахер. В рамках мероприятия глава государства позитивно высказался о планах новой администрации президента США продолжить активное участие в «защите Европы», а также призвал расширить сотрудничество Варшавы и Вашингтона в рамках НАТО. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Я с большим удовлетворением принимаю заявление президента США Джо Байдена и его администрации по поводу активности США в обеспечении безопасности Европы и союзнических обязательств, вытекающих из 5-й статьи Вашингтонского договора. И Польша, как важный партнер США и достойный доверия член НАТО, рассчитывает на углубление союзнических связей в интересах всего западного сообщества», — заявил польский лидер журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта президент Польши Анджей Дуда и глава Венгрии Янош Адер провели переговоры по видеосвязи. В ходе переговоров лидеры двух стран затронули тему исторической общности двух народов, подчеркнули общие ценности и цели, а также достигнутые вместе результаты.