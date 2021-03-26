Санкт-Петербург, , 17:04 — REGNUM Движение по федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Ленинградской области будет временно перекрыто две ночи подряд в последние дни марта. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В ночное время 30 и 31 марта с 02:00 до 02:15 и с 03:30 до 03:45 движение автомобильного транспорта на 85 километре федеральной дороги А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой в Выборгском районе Ленинградской области будет временно перекрыто.

«Время перекрытия — не более 15 минут. Причина перекрытия — монтаж балок пролётного строения строящегося путепровода на пересечении трассы А-181 с региональной дорогой 41К-432 Подъезд к поселку Пушное»,— говорится в сообщении.