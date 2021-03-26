26 марта 2021 | Время чтения 8 мин

Возвращение Альбина Курти на пост премьер-министра сепаратистского Косово не значит, что на этот раз его правительство будет стабильным. И пока это так, не надо ожидать скорого возобновления переговоров в «нормализации отношений» между Приштиной и Белградом, как бы этого ни хотели США и Евросоюз.

Татьяна Стоянович, , 18:14 — REGNUM Парламент сепаратистского Косово 22 марта проголосовал за состав правительства, который предложил лидер победившего на последних выборах движения «Самоопределение» Альбин Курти. За него проголосовали 67 из 120 депутатов. Таким образом, Курти спустя почти год после того, как его первое правительство ушло в отставку, повторно стал премьером Косово. Шансы Курти удержаться у власти в этот раз в интервью ИА REGNUM оценивают сербские эксперты.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам председателя Ассоциации албанцев Сербии Демо Бериши, новые парламентские выборы не поспособствовали политической стабилизации в сепаратистском Косово. Он напомнил, что за правительство Курти проголосовали депутаты от коалиции, сформированной вокруг «Самоопределения», в которую входит и. о. президента Косово Вьоса Османи и партии национальных меньшинств из так называемой группы «6 плюс». Получается 58 депутатов коалиции и 9 представителей различных нацменьшинств, уточнил эксперт.

«Что касается перспектив будущего правительства, мы видели на основании обращения Курти к парламенту, что у него на самом деле нет никакой стратегии, он не обозначил цели, которые это правительство будет достигать. Это касается в том числе переговоров о «нормализации отношений» между Приштиной и Белградом. Курти настаивает на решении вопроса лиц, пропавших без вести — Приштина ищет 1640 человек, а Белград — 550. Потом он планирует потребовать возмещения ущерба в размере 3 млрд евро, которые Сербия не выплатила гражданам Косово из пенсионного фонда. Третий момент — он считает, что в дальнейших переговорах между Приштиной и Белградом стороны должны исходить из того, что Косово является независимым государством, и настаивает на взаимном признании. Это в данный момент невозможно даже теоретически, так как для Белграда это неприемлемо», — рассказал Бериша.

Эксперт также отметил, что Курти приходится решать сложные экономические вопросы, так как в этой области состояние дел просто катастрофическое. К тому же, продолжил Бериша, Приштина не решила вопрос закупки вакцин от коронавируса, эпидемия уносит человеческие жизни, а сепаратистское руководство не желает принять помощь от президента Сербии Александра Вучича, в то время как Сербия предоставила вакцины и Боснии и Герцеговине, и Македонии, и Черногории.

«Упрямство Курти говорит о том, что он не будет заниматься переговорами с Белградом, пока он может этого избежать», — полагает Бериша.

Альбин Курти (сс) AgronBeqiri

Комментируя возможные «подводные камни», которые окажутся на этот раз на пути премьер-министра Косово, эксперт отметил, что Курти только в течение одного дня, 22 марта, два раза нарушил конституцию сепаратистского образования. Первое — он создал правительство, в составе которого 15 министерских постов, что означает, что два министерства по конституции должны возглавить представители косовских сербов, а одно — представитель одного из национальных меньшинств края, продолжил Бериша.

«Курти лишь одно министерство доверил представителю, которого поддерживает «Сербский список» — Горану Ракичу, а второе — Эмилии Реджепи. На самом деле сербам принадлежит и место вице-премьера, и еще три должности заместителей министров. Но это не было сделано», — сказал эксперт.

Бериша считает, что Курти все это делает для того, чтобы объединить все албанские партии перед выборами президента Косова. По словам эксперта, Курти видит на этом посту Вьосу Османи. Но, с другой стороны, Демократическая партия Косово во главе с Энвером Ходжаем и «Альянс за будущее Косово» Рамуша Харадиная уже заявили о том, что не поддержат эту кандидатуру. «Демократический союз Косово» тем временем полностью поменял партийное руководство после плохих результатов на выборах и требуют провести консультации вокруг кандидатуры будущего президента Косово только с Османи, без Альбина Курти. «На практике это сложно сделать в данный момент, но не исключено, что она в итоге согласится на переговоры с ними из-за грядущих муниципальных выборов в октябре, где «Демократический союз Косово» для нее более логичный партнер», — допустил Бериша.

По мнению эксперта, несмотря на то, что Курти заручился поддержкой достаточного количество депутатов для того, чтобы оформить правительство, его власть все еще нестабильна, так как девять представителей национальных меньшинств «легко могут поменять сторону».

«Для того, чтобы был избран президент Косово, нужен 81 голос в парламенте. Если даже проголосует «Демократический союз Косово», все нацменьшинства и коалиция вокруг «Самоопределения», этого все еще недостаточно. Не хватает трёх голосов. Тогда опять возникнет ситуация, при которой Курти понадобится поддержка «Сербского списка», — рассказал Бериша, напомнив, что у «Сербского списка» и Курти долгая история плохих взаимоотношений.

Вьоси Османи U.S. Department of State

«Сербский список» взбудоражит политическую обстановку в Косово, если подаст апелляцию конституционному суду Косово из-за нарушений, которые допустил Курти в связи с квотой в правительстве, которая принадлежит по праву их представителям. Вторая причина для апелляции — это то, что Курти избран на пост премьера несмотря на то, что против него все еще действует мера условного наказания. Курти начал свой второй срок с отрицательным количеством баллов, и вопрос, что будет дальше», — сказал Бериша.

По его мнению, второе правительство Курти весьма нестабильное, и поэтому переговоры Белграда и Приштины не возобновятся в скором будущем, несмотря на то, что на этом настаивают США и Евросоюз.

«Курти выступил за пересмотр Вашингтонского соглашения, он считает также, что вопрос формирования Сообщества сербских муниципалитетов решен, и что этого не будет. Но подписанное в Брюсселе соглашение между Приштиной и Белградом обязывает его сформировать это сообщество, несмотря на то, что конституционный суд Косово не желает наделить ассоциацию сербов исполнительной властью. Курти также показал, что у него нет представления о том, как решить проблему пандемии, экономические вопросы, как возобновить переговоры с Белградом. К тому же, если процедура выбора президента не будет начата до 5 апреля, это может привести к новым выборам», — подытожил Демо Бериша.

Тем временем сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич считает, что 22 марта к власти в сепаратистском образовании вернулся политик, который хотя бы не имеет за собой криминального прошлого и не является военным преступником.

«Правительство Курти — это не правительство преступников и террористов. Оно может стать каким угодно, но в данный момент оно таким не является. Мы должны отметить, что с возвращением Курти албанское население Косово освободилось от террористов в лице Хашима Тачи и Рамуша Харадиная», — напомнил Гайич.

Хашим Тачи (сс) Moerk / MSC

Эксперт также отметил, что за правительство Курти не проголосовала партия «Сербский список», которая ранее поддерживала кабинет Харадиная.

«Все знаем, что «Сербский список» пользуется прямой поддержкой Белграда, вернее, президента Александра Вучича. Сербский лидер ранее поддерживал Харадиная и Тачи, но никогда не поддерживал Курти. Вучич подчеркивал, что для него неприемлема националистическая риторика Курти, но, например, он не возражал против того, чтобы премьером так называемого Косово был выбран Рамуш Харадинай, который собственными руками убивал сербов», — добавил политолог.

По мнению Стевана Гайича, возвращение Курти к власти в сепаратистском Косово свидетельствует о том, что на Балканах обстоятельства меняются. «Мило Джуканович в Черногории потерял большую долю влияния, бывшие командиры ОАК уже не находятся у власти в Приштине. Тем временем балканские страны со схожими режимами, такие как Албания, Болгария, Сербия, непрерывно сотрясают разные скандалы, раскрывающие связи между функционерами государства и мафией», — рассказал он. Поэтому Гайич не исключает возможные политические перемены в этих странах.

Сербский политолог также полагает, что возврат Курти к власти в Приштине значит, что так называемые переговоры о «нормализации отношений» с Белградом останутся замороженными еще на долгое время. На это также повлияют и политические обстоятельства в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая играет важную роль в косовском урегулировании — в Германии, полагает Гайич.

«В германской прессе публикуются статьи о том, как балканские политики давали взятки членам партии Ангелы Меркель. С уходом Меркель, который ожидается в конце этого года, ее протеже на Балканах также могут потерять долю своего авторитета», — допустил политолог.

По его словам, получается, что все ключевые участники, которые создали основную схему так называемого диалога Белграда и Приштины, а на самом деле негласной сдачи Косово, ушли с политической сцены.

«Федерики Могерини уже нет. Хашим Тачи находится в гаагской тюрьме. Харадинай потерял власть в сепаратистском Косово. Вучич остался один», — добавил Гайич.

Александр Вучич (сс) European People's Party

Эксперт считает, что Курти не заинтересован в скором возобновлении переговоров под эгидой Евросоюза.

«Он сначала выступал против диалога, но теперь он заявляет, что он за диалог, только не сразу. Скорее всего, он сказал это потому, что ощущает давление Запада. Здесь не стоит ожидать сюрпризов. Могут последовать какие-то заявления, но ничего конкретного я в ближайшее время не жду. Это неплохо, так как мы уже видели, что каждая новая фаза диалога означает и новую фазу в процессе сдачи Косово под юрисдикцию албанских сепаратистов», — подытожил Стеван Гайич.