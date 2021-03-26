Челябинск, , 16:56 — REGNUM В Челябинске День Победы отметят традиционным торжественным построением войск. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Вопрос был рассмотрен на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию в регионе 76-летия Победы. В торжественно построении примут участие войска Челябинского гарнизона. Также состоится возложение цветов и венков к Вечному огню. В планах значатся и прохождение военной техники по Площади Революции, и салют.

Кроме того, пролетят самолёты. Как сообщало ИА REGNUM, 75-летие Победы 9 мая 2020 года в городе широко не отмечали. Причиной стала пандемия коронавируса.