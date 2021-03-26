Курган, , 16:55 — REGNUM В Кургане несколько медработников больницы скорой медицинской помощи (БСМП) обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность начисления им заниженных, по их мнению, зарплат. По заявлению назначена проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ранее в местных СМИ появились материалы с жалобами медперсонала БСМП на то, что им с января 2021 года без предварительного уведомления руководство больницы выплачивает надбавки — за сложность, вредность, напряженность, работу в ночное время, стаж, категорию — по минимуму, а в феврале исчезла «бригадная» доплата и двойная оплата работы в праздничные и нерабочие дни.

В департаменте здравоохранения Курганской области на претензии медиков БСМП ответили, что оплату труда регулирует постановление правительства Курганской области от 25 апреля 2016 года № 105, которое не предусматривает бригадную форму оплаты труда.

«Начисление заработной платы в курганской БСМП производится в полном объёме согласно вышеуказанному постановлению, а также согласно положению «О системе оплаты труда работников ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи» и положению «О денежных выплатах стимулирующего характера врачам, фельдшерам и медсестрам отделения медпомощи ГБУ Курганская БСМП», — пояснили в ведомстве.

Главный врач Курганской больницы скорой помощи Вероника Евдокимова пояснила, что в медучреждении меняется механизм оплаты труда и штатное расписание, механизм начисления зарплат станет более прозрачным.

«Фонд заработной платы немного снизился, потому что были доплаты по ковиду, сейчас они уменьшились, и у врачей, и у среднего медперсонала. При этом также были изменения, связанные с объёмом оказанной помощи — в период ремонта больницы объёмы снизились. Однако сейчас больница возвращается к прежнему объёму работ и доплаты за труд должны вернуться к прежнему уровню», — пояснила главврач БСМП.