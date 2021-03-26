Тула, , 16:53 — REGNUM Бесплатно посещать матчи тульского футбольного клуба «Арсенал» смогут зрители с прививками от коронавируса, сообщили 26 марта в пресс-службе клуба.

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«С 27 марта в Тульской области стартует акция, благодаря которой все граждане, имеющие цифровой сертификат о прививке от коронавируса на Госуслугах, смогут бесплатно посетить концерты, спектакли и спортивные матчи», — сообщили в пресс-службе.

В частности, 8 апреля на Центральном стадионе «Арсенал» пройдет четвертьфинальный матч Бетсити Кубка России по футболу «Арсенал» — ЦСКА. Пригласительный билет на этот матч фанаты с уже полученными прививками могут получить в кассе №1 стадиона «Арсенал» с 27 марта по 7 апреля. Акция продлится до 1 июня 2021 года.

Отметим, что по инициативе губернатора Алексея Дюмина все граждане, имеющие цифровой сертификат о прививке от коронавируса на Госуслугах, смогут бесплатно посетить концерты, спектакли и спортивные матчи.