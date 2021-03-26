Ульяновск, , 16:53 — REGNUM В Ульяновске задержаны три человека, которых подозревают в сбыте синтетических наркотиков. В ходе обысков и досмотров изъято около 3 кг «товара», сообщает УМВД по Ульяновской области.

В поле зрения правоохранителей попали трое ульяновцев, которых подозревают в продаже наркотиков «по заранее разработанной схеме». Следствие считает, что они получали оптовые поставки, расфасовывая их для сбыта в розницу через тайники и продавая в Ульяновской области.

Злоумышленников задержали совместно с сотрудниками УФСБ при силовой поддержке спецподразделения «Гром». В полиции отмечают, что при досмотрах и обысках, а также в оборудованных тайниках изъято почти 3 кг наркотиков на 11 млн рублей, что эквивалентно 16 тыс. доз.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению»), чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области вынесен приговор наркокурьеру, который пытался сбыть в регионах России более 8,5 кг наркотических средств. Данную партию он получил из закладок в Калужской области и Подмосковье. Он получил 200 тыс. рублей штрафа.

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