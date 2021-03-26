Брянск, , 16:55 — REGNUM Апелляцию на решение Советского районного суда Брянска по делу о ДТП, в результате которого погиб человек, рассмотрел 26 марта областной суд. Виновнику аварии, сыну бывшего вице-губернатора Брянской области, смягчили наказание, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ночью 17 сентября 2020 года подсудимый на Volkswagen Touareg в состоянии опьянения вылетел на перекрёсток улицы Горького и проспекта Ленина, где столкнулся с автомобилем Toyota Will. За рулём Volkswagen находился сын вице-губернатора, после аварии он скрылся с места преступления. Водитель Toyota скончался от травм в больнице.

Советский районный суд Брянска в январе 2021 года приговорил виновника ДТП к 6,5 годам колонии общего режима. Защита подсудимого обжаловала это решение, указав на признание вины и полное раскаяние водителя. К смягчающим обстоятельствам адвокат просил отнести наличие у двоих из трёх детей подсудимого инвалидности, заболеваний у самого мужчины, возмещение вреда потерпевшим и просил назначить наказание вне мест лишение свободы, считать его условным и снизить срок.

Брянский областной суд, рассмотрев материалы дела, снизил срок наказания до 5,5 лет, который виновник будет отбывать в колонии общего режима.

Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов в сентябре 2020 года покинул должность по собственному желанию.