Москва, , 16:51 — REGNUM В 2022 году в Москве планируют завершить реставрацию Театра эстрады, сообщил 26 марта Сергей Собянин в ходе осмотра здания.

«Я думаю, что в следующем году театр, по сути дела, получит новое здание и новую жизнь на долгие-долгие годы», — цитирует мэра агентство «Москва».

Мэр назвал Театр эстрады уникальным местом, но морально и физически устаревшим и поэтому требующим ремонта. Всего за последние годы в Москве, рассказал Собянин, отремонтировали 70 зданий культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве реконструируют улицу Красная Пресня и Звенигородское шоссе.

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