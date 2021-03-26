Ново-Огарево, Московская область, , 16:50 — REGNUM О своём давнем падении с лошади рассказал президент РФ Владимир Путин 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Разговаривая с представительницей краснодарского ипподрома, глава государства признался, что тоже любит кататься на лошади, хотя сейчас для этого нет времени.

Вспоминая, как он учился ездить верхом, президент рассказал, что во время одной из тренировок «лошадь перед барьером встала, и я сделал такой кульбит, вот просто реальный кульбит». Правда, падать было «достаточно комфортно», поскольку грунт был мягким.

Всё это снималось на видео, и Путин предложил сохранить запись оператору. «Первый раз, когда я услышал от него такой ответ: я, говорит, сотру немедленно», — отметил Путин, смеясь.

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