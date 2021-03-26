Варшава, , 16:49 — REGNUM Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время пресс-конференции сообщил, при каких условиях в республике возможно ослабление некоторых социальных и экономических ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом 26 марта сообщает Polskie Radio 24.

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«В настоящее время мы фиксируем рост среднего количества новых заражений SARS-CoV-2 в сутки примерно на 25% в неделю. И пока мы не достигнем апогея заражений, плато, ни о каком ослаблении локдауна речи быть не может. То есть, среднее число суточных заражений должно устояться в течение хотя бы нескольких недель, тогда мы начнем обсуждать снятие ограничений», — заявил Недзельский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше был введен жесткий локдаун. В удаленном режиме работают школы, закрыты детские сады, отели, магазины в торговых центрах (за исключением продуктовых), места проведения досуга — кино, театры, музеи, а также бассейны и спортивные объекты. Были также введены ограничения на посещение религиозных храмов.