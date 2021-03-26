Ижевск, , 16:45 — REGNUM В Удмуртию поступила партия вакцины от коронавируса в объеме 8,7 тыс. доз. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Ожидается, что в воскресенье, 28 марта, поступит еще 1,2 тыс. доз вакцины «Спутник-V». На следующей неделе планируется получить еще 8 тыс. доз препарата для вакцинирования жителей Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 26 марта в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 42 046 человек. Второй компонент препарата получил 29 221 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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