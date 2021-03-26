Рим, , 16:44 — REGNUM Прокурор Федерации футбола Италии Джузеппе Кине на процессе по делу клуба «Лацио» (Рим) о нарушении медпротоколов запросил для президента данного клуба Клаудио Лотито дисквалификацию. Об этом 26 марта передает Sky Sport.

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В ходе заседания федерального суда Италии Кине — из-за нарушения протоколов COVID — потребовал дисквалифицировать Лотито на 13 месяцев, Иво Пульчини и Фабио Родиа — на 16 месяцев, а также оштрафовать клуб «Лацио» на 200 ты. евро.

В феврале — по итогам расследования — были установлены факты нарушений со стороны Лотито и двух членов медбригады Пульчини и Родиа. «Лацио» обвиняется в том, что осенью 2020 г. не сообщил о положительных результатах тестов на коронавирус местным властям, не отстранил трех игроков от тренировок в общей группе, и не отправил на карантин игрока с подозрением на COVID-19.