Екатеринбург, , 16:48 — REGNUM В Екатеринбурге 13-летняя школьница уже не первый раз сбегает из семьи, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

«Это уже шестой на счету подростка самовольный уход из дома. Предпоследний был в январе этого года», — заявил глава пресс-службы главка полковник Валерий Горелых.

Семья проживает в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. По одной из версий, девочка поссорилась с нынешней сожительницей своего отца. Мать школьницы отбывает срок за наркотики. Подросток не слушается отца.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка ушла из дома вечером 25 марта 2021 года и не вернулась.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка