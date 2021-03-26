Симферополь, , 16:44 — REGNUM Республика Крым получила 8 100 доз препарата Гам-КОВИД-вак («Спутник V»), сообщила 26 марта пресс-служба правительства региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

«В соответствии с моим приказом препарат распределен в 30 медицинских организаций с учетом имеющихся остатков, активности записи населения и поданных заявок от организованных коллективов предприятий и организаций», — прокомментировал на своей официальной странице в социальной сети Facebook министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко.

Руководителям медучреждений поручено оперативно принять иммунобиологический препарат от ГУП РК «Крым-Фармация» с соблюдением условий «холодовой цепи». По словам Остапенко, «по мере поступления крупных партий препарата очередность в записи будет сокращаться и граждане, вакцинация которых назначена на отдаленный срок, будут приглашены на прививку на более раннюю дату».

Всего в Крыму по данным на 26 марта вакцину от коронавируса получили 65 890 граждан, из них второй компонент препарата введен 43 831 человеку.