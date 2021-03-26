Ярославль, 26 марта 2021, 16:42 — REGNUM В Ярославской области планируется снятие еще части ограничений на посещение массовых мероприятий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUMе со ссылкой на правительство Ярославской области.
Новые послабления коснутся работы театров, концертных залов и цирка.
«Решением оперштаба по согласованию с Роспотребнадзором загрузка концертных, цирковых и театральных организаций, демонстрационных залов в зоопарках будет увеличена с 50% до 75%», — отметили в правительстве Ярославской области.
Окончательное решение об увеличении загрузки театров и концертных залов в Ярославской области будет принято на следующей неделе.
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