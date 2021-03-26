Ярославль, 26 марта, 2021, 16:42 — ИА Регнум. В Ярославской области планируется снятие еще части ограничений на посещение массовых мероприятий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUMе со ссылкой на правительство Ярославской области.

Театр имени Волкова

Новые послабления коснутся работы театров, концертных залов и цирка.

«Решением оперштаба по согласованию с Роспотребнадзором загрузка концертных, цирковых и театральных организаций, демонстрационных залов в зоопарках будет увеличена с 50% до 75%», — отметили в правительстве Ярославской области.

Окончательное решение об увеличении загрузки театров и концертных залов в Ярославской области будет принято на следующей неделе.