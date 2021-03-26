История вопроса

Дипотношения между странами установлены в 1992 году, после распада СССР. У стран есть общая граница протяжённостью в 398 километров.

В 2018 году товарооборот между Белоруссией и Польшей достиг максимума за последние 8 лет, составив $2,55 млрд. Белоруссия экспортирует в Польшу продукцию нефтехимии, металлургии, деревообработки, стройматериалы.



Отношения между странами осложняет ряд моментов, в том числе намерение польского руководства разместить на своей территории военную базу США. Александр Лукашенко пообещал, что Белоруссия ответит Польше, если та будет «бряцать оружием».