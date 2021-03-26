Варшава, 26 марта 2021, 16:40 — REGNUM Вечером 25 марта здания ряда крупных государственных учреждений в Польше, включая Президентский дворец и Сейм, подсветили цветами бело-красно-белого флага, который является символом белорусской оппозиции. Об этом сообщает Polskie Radio.
Данная инициатива, принятая в 2020 году представителями министерства культуры Польши, института Адама Мицкевича и Национального культурного центра в Варшаве, является символом солидарности польской власти с белорусской оппозицией.
Акцию планируют таким же способом проводить ежегодно 25 марта, когда белорусская оппозиция празднует так называемый «День воли».
Как передавало ИА REGNUM, 26 марта в пресс-службе белорусского МВД сообщили, что два теракта предотвратили силовые структуры Белоруссии: один — в Минске, другой — в посёлке Печи.