Гибралтар, Великобритания, , 16:38 — REGNUM В Гибралтаре состоялась церемония взвешивания перед боем Диллана Уайта (Великобритания) и Александра Поветкина (Россия). Об этом 26 марта сообщает DAZN.

Масса британского спортсмена — 112 кг, Поветкин — на 8 кг легче.

В первом бою между оппонентами в августе 2020 г. верх одержал российский спортсмен, нокаутировавший соперника в V раунде.

На счету Поветкина — 39 боев в профессиональном боксе, 36 побед (в т.ч. 25 — нокаутом) и 2 поражения, еще один поединок — вничью.