Вашингтон, , 17:14 — REGNUM Шерлок Холмс и доктор Ватсон передали эстафету юному поколению в новом сериале от Netflix «Нерегулярные части», премьера которого состоялась 26 марта. Об этом сообщает CNN.

История строится вокруг бездомных ребят, которые неоднократно появляются в рассказах Артура Конан Дойля о Шерлок Холмсе. Главными героями стали беспризорники, возглавляемые 17-летней девушкой, которая живёт на улицах Лондона.

Доктор Ватсон появляется в сериале время от времени, чтобы дать подросткам работу от имени своего загадочного «бизнес-партнёра» Шерлока Холмса, который скрывается в доме на 221Б Бейкер стрит.

Однако на этом привязка ко всем известной истории о детективе заканчивается, и начинается мистика — герои пытаются разгадать преступления, связанные со сверхъестественными силами.

Создатель сериала, вдохновляясь историями ужасов, попытался воссоздать мистическую атмосферу Викторианского Лондона. Вместо того, чтобы снять классическую адаптацию, «мы захотели сделать что-то новое», сообщил автор идеи сериала Том Бидвелл.

Уточняется, что вдохновение было навеяно самой личностью Конан Дойля, который, хоть и был известен своими рассказами о знаменитом детективе, интересовался спиритуализмом, сказками, медиумами и был большим фанатом авторов, пишущих о привидениях.

Напомним, что сериал можно посмотреть на американском стриминговом сервисе Netflix.