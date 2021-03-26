Рязань, , 16:35 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении участников межрегионального преступного сообщества, занимавшихся распространением синтетических наркотиков на территории трёх регионов России. К ответственности привлекут 21 человека, сообщили 26 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Сообщники распространяли наркотики в Рязанской, Московской и Ростовской областях в 2019 — 2020 годах. Суммарно в жилищах обвиняемых, автотранспорте и местах закладок полицейские изъяли 6,7 килограммов 700 граммов синтетического наркотического средства. Фигурантами уголовного дела стал 21 человек — проживавшие в Рязани, а также в Рязанской, Нижегородской и Владимирской областях. Среди них оказались две супружеские пары, остальные не были лично знакомы друг с другом и общались на условиях конспирации через интернет. Трое обвиняемых ранее были судимы за кражи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Изначально в отношении злоумышленников возбудили 51 уголовное дело, которые затем объединили в одно производство. Материалы переданы для рассмотрения в суд.