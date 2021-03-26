Белград, , 16:37 — REGNUM Вице-премьер-министр и министр обороны Сербии Небойша Стефанович и государственный советник и министр национальной обороны Китая генерал Вэй Фэнге возложили венки на мемориал перед бывшим зданием посольства Китая в Белграде, которое было разрушено бомбардировками в 1999 году во время нападения НАТО на Югославию. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Минутой молчания участники церемонии почтили память жертв бомбардировок бывшего здания посольства Китая в Белграде. Посольство пострадало 7 мая 1999 года после попадания в него трёх натовских ракет.

Во время бомбардировок НАТО погибли также корреспонденты газеты «Гуаньмин жибао» Син Сингх и Джи Цзин и журналист агентства «Синьхуа» Шао Юньхуан, и 20 человек получили ранения.

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