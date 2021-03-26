Санкт-Петербург, , 16:36 — REGNUM Московский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на полмиллиона рублей клуб «Москва» за организацию дискотеки с большим количеством людей, не соблюдавших коронавирусные ограничения. О жестком решении сообщает 26 марта объединённая пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Нарушение ковидных ограничений было зафиксировано 29 января 2021 года в 22:55 в помещении ночного клуба «Москва» на Дунайском проспекте, 21. На дискотеку мало того что пришло не менее ста посетителей, так еще они были без средств индивидуальной защиты и не соблюдали социальную дистанцию, а также курили кальян.

«Правонарушитель раскаялся,— уточнили в ОПС.— Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей».

Напомним, решением губернатора Санкт-Петербурга ограничения на проведение публичных мероприятий, работу ночных кабаре, клубов, дискотек, курение кальянов продлены в Петербурге по 30 апреля.