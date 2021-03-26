Минск, , 16:28 — REGNUM Два теракта предотвратили силовые структуры Белоруссии: один в Минске, другой — в посёлке Печи, сообщили 26 марта в пресс-службе белорусского МВД.

Так, в Печах в ночь на 26 марта был задержан 35-летний житель Пинского района, который, по версии следствия, планировал «совершить террористический акт в местной воинской части». Кроме того, он намеревался совершить теракт в белорусской столице.

Силовики обезвредили два обнаруженных у него самодельных взрывных устройства. Выяснилось, что подозреваемый снимал квартиру в Московском районе Минска и является сотрудником частной компании.

Одно взрывное устройство он заложил в мусорном баке рядом с детской площадкой на улице Уборевича в Минске, второе перевёз на автомобиле в Борисовский район. Расследуется уголовное дело по факту покушения на акт терроризма.

Белорусское ведомство отмечает, что задержанный не раз привлекался к уголовной ответственности, кроме того, он «является активным участником протестного движения», регулярно посещает акции оппозиции.

В МВД добавили, что мужчина этот «поддерживал связь с небезызвестной инициативой BYPOL», от которой он 24 марта получил указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования. Комментируя эту информацию, замминистра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич сказал:

«Именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым координационным советом [Светланы] Тихановской, активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. На самом деле подготовка террористических актов шла под эгидой BYPOLа».

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