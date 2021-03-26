Красноярск, , 16:28 — REGNUM Полицейские Красноярского края нашли и вернули законному владельцу автомобиль, похищенный более шести лет назад в Германии. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 марта в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, наряд ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское» остановил для проверки документов автомобиль марки Land Rover под управлением мужчины 1978 года рождения. У полицейских вызвало сомнение качество номерного обозначения кузова. По словам водителя, он купил машину у неизвестного ему гражданина.

Иномарку поместили на спецстоянку. Автотехническая экспертиза подтвердила предположение сотрудников ДПС. Идентификационную маркировку кузова видоизменили кустарным способом.

Законного владельца автомобиля помогли найти сотрудники отделения Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Красноярскому краю. Выяснилось, что машину могли угнать с территории иностранного государства. Соответствующий запрос направили в адрес правоохранительных органов Германии.

В итоге было установлено, что дорогостоящий автомобиль угнали в 2014 году в городе Дюссельдорфе. Машина значится в международном розыске за Германией.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 326 УК РФ («Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства»).

«Устанавливаются причастные к совершению данного преступления лица», — подчеркнули в ведомстве.

Машину передали представителю страховой компании, в ближайшее время её планируют отправить в Германию.

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