Варшава, , 16:28 — REGNUM В Польше готовится ряд организационных изменений в план вакцинации населения от COVID-19. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 25 марта глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик во время брифинга.

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По его словам, изменения будут введены уже на следующей неделе — с начала второго квартала текущего года.

«Сразу с 1 апреля начнется регистрация на вакцинацию среди 50-летних граждан. К середине месяца — 49-и 48-летних жителей нашей страны. То есть, мы готовимся увеличить темп вакцинации. Ранее мы планировали людей среднего возраста вакцинировать к середине второго квартала», — добавил он.

Остальные подробности, как сообщил чиновник, будут раскрыты уже после их публикации.

«Многое будет зависеть от поставщиков вакцин. Ранее с этим были проблем. Но сейчас есть оптимистичные сообщения от них, что все проблемы остались в прошлом. Но мы все еще осторожны с этими расчетами, поскольку нет точных графиков доставки вакцин. Также есть много факторов, которые сигнализируют, что в третьем квартале этого года уже будут привиты все заинтересованные в этом граждане», — заявил глава канцелярии польского премьер-министра.