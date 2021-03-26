Орел, , 16:28 — REGNUM Уголовные дела возбуждены следственными органами по результатам проверок соблюдения требований законодательства при проведении ремонтных работ по реконструкции моста «Дружба» и Красного моста в Орле, проведенных прокуратурой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 26 марта в пресс-службе прокуратуры региона.

Так, установлено, что для участия в конкурсе на выполнение работ по реконструкции объекта культурного наследия регионального значения «Красного моста» в Орле подрядной организацией ООО «Ремспецмост» были представлены заведомо подложные договор субподряда на выполнение работ по сохранению другого объекта культурного наследия, а также документы, подтверждающие его исполнение. Органы предварительного расследования по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по статье об использовании заведомо подложного документа.

Ещё одно уголовное дело, по статье о мошенничестве в особо крупном размере, возбуждено в отношении должностных лиц ООО «Ремспецмост» по результатам проверки ремонтных работ моста «Дружба». Прокуроры установили, что при проведении работ было похищено не менее 1, 4 млн рублей бюджетных денег.

«Уголовно-правовая оценка будет дана действиям (бездействию) должностных лиц, участвовавших в приёмке выполненных работ. Расследование уголовных дел находится на контроле прокурора области», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ремонт моста «Дружбы» в Орле вёлся с лета 2018 года. В 2019 году сменился подрядчик работ — мэрия Орла расторгла контракт с казанским «РГС» и заключила контракт на завершение работ с белгородским «Ремспецмост». 3 августа 2020 года состоялось открытие моста — ещё до официальной приёмки. А позже СМИ сообщали о недоделках при ремонте. Красный мост в Орле перекрыли для ремонта в феврале 2021 года. Реконструкцию, которую также ведёт «Ремспецстрой», планируется завершить 18 ноября 2022 года.