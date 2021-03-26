Москва, , 16:36 — REGNUM В честь своего 15-летия социальная сеть «Одноклассники» представила редизайн десктопной и мобильной версий приложения. Об этом сообщает 26 марта издание Meduza.

По данным Meduza, оранжевый цвет строки меню сменился на белый, а также обновился внешний вид ленты новостей на главной странице приложения. Помимо этого, в логотипе соцсети теперь используется шрифт под названием Odnoklassniki.

Отметим, что веб-версия сервиса уже доступна части пользователей. Обновление мобильного приложения планируется в 2021 году.

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