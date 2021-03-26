Великий Новгород, , 16:25 — REGNUM В акваторию реки Волхов вблизи Великого Новгорода попали нефтепродукты. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту загрязнения реки, сообщает 26 марта пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, на поверхности реки в микрорайоне Кречевицы Великого Новгорода обнаружены следы нефтепродуктов. Предположительным источником загрязнения является судно РТ-318, принадлежащее ОАО «Новгородский порт».

«По результатам проверки соблюдения требований о безопасности судоходства и экологического законодательства при наличии оснований будет незамедлительно принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.