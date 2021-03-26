Брюссель, , 16:34 — REGNUM Президент США Джо Байден 26 марта прокомментировал развитие отношений с Турцией на саммите лидеров стран-членов ЕС. Байден подчеркнул наличие общих интересов, заявив, что необходимо предпринять шаги для возрождения отношений между США и ЕС. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Байден также выразил желание работать вместе над общими внешнеполитическими интересами, включая отношения с Китаем и Россией. Он также подчеркнул, что взаимодействие США с ЕС должно сохраняться по вопросам отношений с Турцией, странами Южного Кавказа, Восточной Европы и Западных Балкан.

Байден указал, что он обеспокоен «пренебрежением принципами демократии» в Турции и «все более тесными связями Анкары с Москвой».

Лидеры стран ЕС ответили Байдену, что санкции в отношении Турции все еще стоят на повестке дня. Они напомнили ему об отказе от своих претензий в Восточном Средиземноморье для развития более тесных экономических отношений с Анкарой.

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