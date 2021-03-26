Ярославль, 26 марта, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В Ярославской области установлен новый праздник — день отца. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на указ губернатора.

Правительство Ярославской области

Праздник будет отмечаться на территории региона ежегодно, в третье воскресенье октября. Введение дня отца объясняется необходимостью «повышения роли отца в воспитании подрастающего поколения и укрепления института семьи».

Новый праздник введен указом губернатора Ярославской области от 26 марта 2021 года, указ вступил силу с момента опубликования. Впервые день отца в Ярославской области отметят 17 октября 2021 года.