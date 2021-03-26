Салехард, , 16:14 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. Из них два случая зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 26 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 24 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 26 марта 37 875 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 36 397 человек, 406 пациентов с COVID-19 скончались.