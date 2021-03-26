Анкара, , 16:30 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью турецкой газете Sabah 26 марта заявил, что разногласия с Турцией, в частности по поводу покупки российских ракетных систем С-400, могут быть решены только путем диалога.

По словам Блинкена, переговоры лидеров стран-членов ЕС и президента США в Брюсселе 25 марта прошли очень плодотворно с точки зрения углубления сотрудничества между США, Евросоюзом и союзниками в рамках НАТО. Были детально рассмотрены как вопросы партнерства, так и некоторые противоречия.

Блинкен, комментируя отношения между Турцией и Грецией в Восточном Средиземноморье, отметил, что в последнее время напряжённость в регионе постепенно снижается, и обе страны избегают провокаций.

«Мы должны быть свидетелями того, что существуют мирные способы решения этих противоречий, в соответствии с международным правом», — указал Блинкен, отметив, что НАТО играет важную роль в этом вопросе.

Читайте ранее в этом сюжете: Блинкен ожидает от Турции решений по ЗРС С-400